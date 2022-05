Agricoltura: definiti criteri finanziamento realtà in crisi per guerra

Trieste, 19 mag - Nel rispetto delle nuove regole derivanti dal Quadro temporaneo europeo sugli aiuti di Stato relativi al conflitto russo-ucraino, oggi sono stati approvati dalla Giunta regionale i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti in favore di quelle realtà, come quelle del settore lattiero caseario, che stanno soffrendo di più le conseguenze della guerra scoppiata alle porte dell'Europa.Lo afferma l'assessore alle Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna dopo l'approvazione, questa mattina, di una apposita delibera di Giunta.Con questo provvedimento i finanziamenti potranno essere erogati dal Fondo di rotazione in agricoltura per l'anticipazione delle spese di conduzione aziendale delle imprese di allevamento del comparto zootecnico da latte. Nei casi in cui nello stesso settore le difficoltà risultino accentuate al punto da pregiudicare la continuità dell'attività, queste risorse serviranno a garantire il fabbisogno di liquidità destinato al mantenimento della produzione da parte di operatori delle filiere di trasformazione e commercializzazione che in Friuli Venezia Giulia utilizzano il latte degli stessi allevamenti.L'assessore regionale ricorda che le ripercussioni economiche e finanziarie della crisi russa-ucraina hanno indotto la Commissione europea già lo scorso 24 marzo ad adottare un Quadro temporaneo per consentire agli Stati membri di porre in essere misure di aiuto straordinarie avvalendosi pienamente della flessibilità prevista sulle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere come è necessario l'economia.Visto che gli effetti del conflitto in Ucraina stanno colpendo soprattutto il comparto agricolo regionale e ancor più nello specifico su quello zootecnico, la Giunta regionale lo scorso primo aprile aveva già attivato la procedura di notifica di uno specifico regime di aiuti simile a quella messo in atto a contrasto della crisi economica provocata dal Covid-19. ARC/TOF/ma