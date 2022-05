Agricoltura: nuove risorse per le imprese colpite da crisi Ucraina

Trieste, 11 mag - Con il provvedimento approvato oggi dal Consiglio regionale si vanno ad aggiornare le norme già create per il Programma Anticrisi Covid-19 con le nuove regole derivanti dal quadro temporaneo europeo sugli aiuti di Stato relativi al conflitto russo-ucraino. Ciò consente di utilizzare i medesimi strumenti già sfruttati in precedenza con i nuovi massimali. Sarà così possibile gestire gli interventi nel settore dell'agricoltura attraverso semplici delibere di Giunta, utilizzando risorse già presenti sul fondo di rotazione a favore delle imprese sia della produzione primaria che della trasformazione.Sono questi concetti espressi dall'assessore alle Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna a margine dei lavori del Consiglio regionale che questa mattina ha approvato il disegno di legge 166 "Norme per l'applicazione del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a seguito della crisi in Ucraina".Questi provvedimenti, dopo la pubblicazione della norma sul bollettino ufficiale, consentiranno - ha spiegato l'assessore - di mettere in campo interventi immediati nei settori prioritari e che stanno soffrendo di più l'attuale situazione di crisi, come quello lattiero caseario.Come ha precisato l'esponente della Giunta la norma prevede anche interventi per altre attività non di carattere agricolo, recependo il quadro temporaneo europeo sugli aiuti di Stato relativi al conflitto russo-ucraino in attesa però della notifica che, già effettuata dall'Amministrazione regionale alla Commissione europea, è ancora in attesa di approvazione definitiva.Con queste modifiche si prevede che la conversione in sovvenzione dei finanziamenti concessi dal Fondo di rotazione regionale in agricoltura possa avvenire - ha concluso l'assessore - nel limite massimo di 20 milioni di euro della dotazione finanziaria di questo stesso strumento che è molto più ampia. ARC/TOF/al