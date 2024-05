Agricoltura: Regione a fianco di Consorzi per gestione oculata acqua

A Villa Manin di Passariano l'evento conclusivo della Settimana della bonificaPassariano (Codroipo), 17 mag - Il sistema consortile del Friuli Venezia Giulia dimostra capacità di guardare al futuro con intelligenza e visione prospettica, implementando tecniche che consentono di gestire situazioni emergenziali altrimenti difficili da affrontare. L'operato dei Consorzi di bonifica si affianca a quello della Regione, degli enti locali e delle associazioni di categoria, che compongono tutti assieme una rete di collaborazione attiva tutto l'anno per rendere sempre più oculata la gestione di un bene primario così prezioso come l'acqua.È la sintesi della riflessione condivisa oggi dall'assessore regionale alle Risorse agroalimentari all'evento "L'acqua ci nutre e dà la vita", organizzato a Villa Manin di Passariano (Codroipo) dal Consorzio di bonifica della pianura friulana. L'incontro si è svolto nell'ambito dell'annuale "Settimana della bonifica", voluta dall'Associazione nazionale consorzi gestione e tutela del territorio e acque irrigue (Anbi) per far conoscere l'attività e il ruolo dei Consorzi di bonifica, attori essenziali nella gestione del territorio nella sua difesa idraulica e nel supporto all'imprenditoria agricola attraverso la fornitura del servizio irriguo.Come ha ricordato l'assessore, la Regione è al lavoro assieme agli enti consortili del territorio per sviluppare nuovi modelli utili a diminuire l'utilizzo di acqua nelle aree servite da sistema irriguo, alla luce degli scenari climatici del presente e del futuro. Un processo, come ha sostenuto l'esponente della Giunta, che va sostenuto in particolare con l'efficientamento e la conversione degli impianti idrici più obsoleti.Nel corso del convegno sono stati illustrati i progetti dei Consorzi di bonifica regionali per l'ammodernamento degli impianti irrigui, la salvaguardia e l'oculata gestione della risorsa idrica, finanziati per un importo complessivo di 81,7 milioni di euro dall'Accordo di coesione recentemente stipulato tra Regione Friuli Venezia Giulia e Governo. Sono state anche condivise riflessioni e proposte per un uso sostenibile dell'acqua nel futuro.Anbi Fvg, attraverso i Consorzi di bonifica affiliati, negli ultimi anni ha adottato una serie di misure strutturali, gestionali e incentivanti per fronteggiare i cambiamenti climatici in atto e ottimizzare l'utilizzo della risorsa idrica: dalle conversioni irrigue in sistemi a scorrimento, grazie alle quali è stato possibile irrigare anche nelle annate più siccitose, alla creazione di piccoli invasi a beneficio delle colture di pregio, la diffusione di apposite app per valutare sulla base di dati oggettivi la necessità di irrigare, la promozione di comportamenti virtuosi tra i consorziati e la cittadinanza per ridurre i consumi di acqua. ARC/PAU/gg