Agricoltura: Regione, dal Piano rurale ulteriori 20 mln per aziende

Pordenone, 3 mar - La Regione, con una delibera approvata oggi dalla Giunta su proposta dell'assessore alle Risorse agroalimentari e alla montagna, ha deciso di assegnare la cifra di 20 milioni di euro a favore delle imprese per il raggiungimento delle finalità del Piano di sviluppo rurale 2014-2022 attualmente in chiusura. I finanziamenti integrativi regionali erano stati stanziati recentemente nell'ambito dell'approvazione della legge di stabilità 2023. Nel dettaglio, come si legge nella delibera, le somme integrative al Piano sviluppo rurale decise nel dicembre scorso sono previste nella misura di 10 milioni per l'anno 2023, 7,5 milioni nell'annualità 2024 e 2,5 milioni per il 2025. I finanziamenti sono stati decisi, come ha illustrato l'assessore alle Risorse agroalimentari presentando il provvedimento, in considerazione del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo della politica rurale regionale contenuta nel Piano.Al fine di un impiego più efficiente delle risorse economiche a disposizione e tenendo conto della risposta da parte delle imprese del settore agricolo dei territori regionali rispetto ai bandi già emanati e da programmare, si è ritenuto di ripartire le risorse sulla base di due "filoni" di intervento.La cifra di 19 milioni è destinata a incrementare le dotazioni dei bandi che rispondono a proposte di investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli nell'ambito dell'agroindustria. La dotazione iniziale del bando era di 4 milioni, mentre la richiesta delle aziende era di circa 30 milioni. Le risorse aggiuntive, ha evidenziato l'assessore, consentono ora di scorrere la graduatoria in modo da rispondere alle richieste dando così soddisfazione alle aspettative del comparto agricolo. La somma di un milione è invece destinata, sempre sulla base delle richieste a bando relativo al Psr, all'ambito delle misure che sostengono progetti volti al miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle aziende agricole. ARC/LIS/al