Agricoltura: Regione, investimenti su migliore uso acqua

Udine, 7 mar - Il rapporto di reciproca collaborazione con tutte le componenti del comparto agricolo è cresciuto in questi anni tanto da consentire di affrontare sfide complesse e di condividere scelte per garantire la piena operatività del comparto agricolo nei prossimi anni.A darne conto è stato oggi l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari durante l'incontro organizzato da Confagricoltura Fvg nel castello di Udine, assieme al Governatore, nel quale ha dialogato con gli imprenditori presenti e gli esponenti nazionali e regionali, affrontando tematiche inerenti gli strumenti messi in campo dalla Regione per sostenere il comparto, per contrastare la siccità, agevolare l'accesso al credito dei giovani e il ruolo degli oneri ecosistemici.Sul primo punto, l'assessore ha ricordato la scelta dell'Amministrazione di sostenere le imprese del settore incrementando sensibilmente la dotazione finanziaria del Fondo di rotazione regionale, un mezzo che eroga finanziamenti in tempi rapidi a favore delle aziende che vogliono investire beneficiando di un interesse pari a zero. Accanto a questo, la Regione ha mantenuto attive le misure del Programma di sviluppo rurale per quelle realtà che preferiscono la contribuzione e, con nuove norme regionali, ha sostenuto gli investimenti in attrezzature, ad esempio, con ulteriori fondi regionali.E' stata dedicata, inoltre, una linea finanziaria per adeguare l'ultimo metro della distribuzione dell'acqua ai sistemi ad alta efficienza. La misura, che vale 7mln di euro, si inserisce nella prospettiva futura di avere un sistema in grado di utilizzare meno del 50% dell'acqua usata oggi, di garantirla a tutti gli operati o di ampliare la rete idrica.Una considerazione ha riguardato poi i giovani, sui quali l'assessore regionale ha rimarcato l'importanza di agevolare l'accesso al credito oltre che dare prospettive di dare redditività alle imprese agricole.Infine l'esponente della Giunta del Friuli Venezia Giulia ha fatto un passaggio sulla necessità di avere un'evidenza oggettiva e scientifica degli oneri ecosistemici attraverso la realizzazione di un sistema informativo del capitale naturale e dei servizi ecosistemici del settore agricolo e forestale. Un progetto che consentirà di avere un'applicazione di tutti quei dati del settore agro-forestale che la Regione possiede nelle sue diverse articolazioni, favorendo una programmazione coerente con le esigenze del territorio su alcuni ambiti come, ad esempio, l'erosione del suolo o i problemi relativi alle capacità del sistema irriguo per l'agricoltura. ARC/LP/al