Agricoltura:Zannier, 10 mln in assestamento su f.do rotazione legge 80

Trieste, 25 ott - La Giunta regionale ha approvato emendamenti all'assestamento autunnale per un totale di 10 milioni di euro, da destinare interamente al "Fondo di rotazione in agricoltura" (legge regionale n.80 del 20 novembre 1982). Lo ha comunicato l'assessore alle Risorse agroalimentari, Stefano Zannier, a margine della seduta odierna del Consiglio regionale a Trieste. "I contributi stanziati - ha riferito Zannier - potranno essere utilizzati in tempi rapidi su una serie di graduatorie già presenti nella nostra direzione e consentiranno di sostenere quegli investimenti che derivano dalla legge del 2020, relativa alle aziende gestite dai giovani agricoltori. Una misura che dà dunque continuità a un percorso iniziato due anni fa". L'assessore ha infine anticipato che "altri fondi saranno previsti dalla prossima legge di Stabilità a copertura di ulteriori attività, tra cui gli interventi di sistemazione delle aree post-Vaia". ARC/PAU/pph