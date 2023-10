Agricoltura: Zannier, 5mln a Consorzi bonifica per opere manutenzione

Udine, 30 ott - Sono 17 gli interventi di manutenzione ordinaria annuale delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione che la Regione ha affidato in delegazione amministrativa ai Consorzi di bonifica e il cui elenco è stato approvato dalla Giunta su proposta dell'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche Stefano Zannier."L'investimento complessivo per le opere ammonta a 5 milioni di euro di risorse regionali - ha spiegato Zannier - suddivise fra i tre Consorzi secondo un riparto approvato dalla giunta lo scorso settembre. Quattro interventi sono in capo al Consorzio di Bonifica Cellina Meduna (cui spetta il 27,46%) per complessivi 1,37 milioni di euro, tre interventi saranno eseguiti dal Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia (con il 13,86% del riparto) per 693mila euro mentre il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana (con la percentuale di riparto pari al 58,68%) eseguirà dieci interventi per oltre 2,9 milioni di euro".In dettaglio l'elenco delle opere prevede interventi di decespugliamento, sfalcio, pulizia e spurgo di canali e corsi d'acqua di competenza consortile in zona Cellina, in zona Meduna, nella bassa pordenonese nonché, interventi di manutenzione dei corsi d'acqua, delle opere idrauliche di bonifica e irrigue nell'ambito del comprensorio consorziale. Il Consorzio di Pianura friulana si farà carico di interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua nella zona superiore asciutta, nella zona operativa di Grions, di Mortegliano e di Gemona del Friuli; per espurgo e sfalcio canali adduttori principali, secondari, terziari, rogge ed impianti delle opere di presa; eseguirà inoltre sfalcio di canali secondari, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini della Bassa pianura nel settore operativo di Aquileia, di San Giorgio di Nogaro, di Latisana oltre allo sfalcio dei canali principali della Bassa e alla manutenzione di impianti idrovori, sistemi di irrigazione e manufatti idraulici consortili.Il Consorzio Venezia Giulia si occuperà della manutenzione delle opere pubbliche di bonifica nell'ambito del comprensorio consortile; dello sfalcio, decespugliamento e ricalibratura dei canali e della manutenzione delle opere consortili lungo la destra e sinistra Isonzo. ARC/SSA/al