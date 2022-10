Agricoltura: Zannier, a coltivatori vino serve autorevole lobby in Ue

Trieste, 8 ott - "In un settore, come quello agricolo, nel quale la maggior parte delle leggi e delle disposizioni regolamentari vengono emanate a Bruxelles, il punto debole è che le realtà produttive europee non sono riuscite a creare un'azione di lobby autorevole in grado fare valere le ragioni di un sistema che rischia di andare incontro a un serio problema di sostenibilità economica". Lo ha detto oggi a San Giorgio della Richinvelda l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier intervenendo, nell'ambito dell'evento 'Le radici del vino', al convegno 'L'evoluzione della cocciniglia farinosa in Friuli Venezia Giulia, una problematica in forte espansione. Come ha spiegato l'assessore, gli obiettivi dell'Unione europea - rispetto agli obblighi di contenimento delle patologie che colpiscono le coltivazioni e in relazione alla contemporanea riduzione dei prodotti utilizzabili - sono estremamente complicati da poter conseguire. Infine, l'aver imposto a livello comunitario un limite già predeterminato di produzione biologica (il 25 per cento di superfice coltivata entro il 2030) che non tiene conto degli andamenti del mercato potrebbe concretamente mettere in difficoltà le imprese. ARC/GG