Agricoltura: Zannier, bando per produzione energia di aziende settore

Trieste, 28 ott - "Con questo bando diamo l'opportunità alle aziende agricole del Friuli Venezia Giulia di ricevere un contributo per la creazione e lo sviluppo delle energie rinnovabili, in linea con gli altri importanti provvedimenti che l'Amministrazione regionale sta assumendo sul tema della sostenibilità e della riduzione delle emissioni di CO2".Lo ha detto oggi a Trieste l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier a commento dell'approvazione da parte della Giunta della delibera, presentata dallo stesso Zannier, relativa al bando per l'accesso individuale alla tipologia d'intervento 'Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di energie rinnovabili intrapresi dalle aziende agricole del Programma di sviluppo rurale 2014-2022 della Regione Fvg'.Come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale, le risorse finanziarie destinate alla misura ammontano complessivamente a 784.627,79 euro, mentre - per quel che riguarda le aliquote di sostegno - ne vengono individuate tre: giovani agricoltori o imprese biologiche (che riceveranno a titolo di de minimis il 50 per cento del costo ammissibile), agricoltori con Superfice agricola utilizzata (Sau) prevalente nelle zone montane (45 per cento del costo ammissibile) e tutti gli altri beneficiari (35 per cento del costo ammissibile)."L'iniziativa si fonda sul fatto che il Programma di sviluppo rurale - ha illustrato Zannier - prevede anche una specifica tipologia di intervento finalizzata a favorire investimenti per la creazione e lo sviluppo di energie rinnovabili"."In questo ambito - ha concluso l'assessore - l'obiettivo è proprio quello della transizione verso un'economia sostenibile, sostenendo le attività di diversificazione agricola verso investimenti orientati alla produzione di energia destinata alla vendita". ARC/GG/ma