Agricoltura: Zannier, combattere ideologie con conoscenza della realtà

Tesis di Vivaro, 19 ott - "L'Amministrazione regionale continuerà a dare il proprio sostengo al comparto agricolo come fatto fino ad oggi per far fronte al susseguirsi di calamità naturali che hanno colpito il nostro territorio in questi anni. Per gestire questi fenomeni che non si manifestano più in modo sporadico, è necessario agire sulla prevenzione e sulle garanzie perchè non è possibile intervenire solo a posteriori per la tutela del settore". Lo ha detto l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, Stefano Zannier, intervenendo alla 73. Giornata provinciale del Ringraziamento, organizzata dalla Federazione provinciale Coldiretti di Pordenone, con la collaborazione della sezione locale, che ha visto un'ampia partecipazione di sindaci e autorità oltre al presidente di Coldiretti di Pordenone Matteo Zolin e al primo cittadino di Vivaro, Mauro Candido. Dopo la celebrazione della Santa messa presieduta dal vescovo monsignor Giuseppe Pellegrini nella chiesa parrocchiale di San Paolo Apostolo è seguita la tradizionale benedizione dei mezzi agricoli. Zannier nel suo intervento ha poi evidenziato fra le criticità che il mondo agricolo deve affrontare, la battaglia alle ideologie per difenderne storia, tradizioni e futuro del comparto: "Dobbiamo fare da barriera alle ideologie che prescindono dalla conoscenza del territorio, dalla sua storia e che spesso sono sostenute da persone lontane dalla realtà del mondo agricolo. E' necessario far conoscere il settore, rafforzare la collaborazione e il confronto per fare in modo che vengano meno certe prese di posizione pregiudiziali". Nell'omelia monsignor Pellegrini ha sottolineato come la giornata del Ringraziamento metta l'accento sulle alleanze e sullo stile cooperativo anche nell'esperienza del lavoro per non sentirci concorrenti ma fratelli. La settantatreesima giornata provinciale del Ringraziamento è stata accompagnata dal coro di Vivaro Giuseppe Brandolisio e dalla banda musicale Angelo Cesaratto. ARC/LP/al