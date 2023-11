Agricoltura: Zannier, con Rive tecnologie innovative nella viticoltura

L'assessore a Pordenone all'avvio della Rassegna internazionale della filiera del vino Pordenone, 8 nov - "La quarta edizione di Rive è ormai un appuntamento consolidato, una sfida che può considerarsi vinta in un territorio in cui pochi pensavano si potesse realizzare una rassegna dedicata a viticoltura ed enologia. I fatti dimostrano invece che questa manifestazione fieristica è diventata un'eccellenza, un riconosciuto punto di riferimento internazionale per l'innovazione del settore e dell'intera filiera del vino". A sostenerlo l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier che ha partecipato alla Fiera di Pordenone all'inaugurazione della quarta edizione di Rive, la Rassegna Internazionale di viticoltura ed enologia. La rassegna offre un panorama completo su tutti i prodotti, i servizi e le tecnologie per la produzione del vino: dalla coltivazione della vite fino alla commercializzazione delle bottiglie. Rive è l'unica rassegna fieristica italiana specializzata nell'intera filiera del vino con otto padiglioni e oltre trecento marchi presenti. "L'innovazione nel settore vitivinicolo è ormai indispensabile - ha proseguito Zannier - per riuscire a vincere sfide sempre più impegnative. Sia sul fronte della sostenibilità economica, sociale e ambientale, sia rispetto alla produzione, in un contesto di repentino mutamento a causa delle fitopatologie e del cambiamento climatico, e al mercato che alla fine determina sempre la capacità di successo anche delle attività agricole". "E' chiaro che l'innovazione - ha precisato l'assessore - va sempre tarata sulle caratteristiche del territorio. Un sistema vitivinicolo come quello del Friuli Venezia Giulia non può, dunque, che beneficiare di un'occasione come Rive che mette a confronto diretto i produttori delle nuove tecnologie e dell'innovazione con gli operatori del settore che sono gli utilizzatori dell'innovazione. Questo scambio è fondamentale e determinante per capire quali modelli attuare a secondo delle tipologie produttive e del territorio nel quale si produce". L'esponente della Giunta regionale ha poi introdotto, nell'ambito della rassegna, un importante convegno, organizzato da Ersa Fvg per approfondire alcuni aspetti legati alla nuova Pac in Friuli Venezia Giulia, in particolare sul Piano strategico e il completamento di sviluppo rurale, e sul nuovo Opr Fvg, l'Organismo pagatore regionale. Rispetto a quest'ultimo, Zannier ha assicurato: "L'avvio dell'Organismo pagatore regionale comporterà un cambio di operatività importante e ci consentirà di dare quelle risposte che l'intero comparto agricolo chiedeva da tempo". ARC/LIS/al