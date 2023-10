Agricoltura: Zannier, Fiera Agriflumen valorizza produzioni locali

Fiume Veneto, 27 ott - "Iniziative 'local' come quella inaugurata oggi hanno il compito di sensibilizzare l'opinione pubblica sul valore dei prodotti di quartiere, affinchè possano trovare sempre maggiore interesse da parte del consumatore". Lo ha detto l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier partecipando a Fiume Veneto alla cerimonia di inaugurazione della prima edizione della fiera agroalimentare Agriflumen. Promossa dall'Amministrazione comunale con il sostegno dell'associazione Sviluppo e territorio, Coldiretti, Confcommercio e Camera di Commercio, l'iniziativa ha lo scopo di promuovere la cultura agroalimentare del territorio, attuando sinergia tra i vari attori coinvolti per valorizzare la filiera corta territoriale e la cultura della terra e della civiltà contadina. Alla presenza del sindaco Jessica Canton e del direttore di Coldiretti Pordenone Antonio Bertolla, l'esponente dell'Esecutivo Fedriga ha voluto mettere in risalto il valore della fiera agroalimentare quale momento per la promozione dei prodotti della filiera locale. "In un panorama in cui l'aspetto 'globale' prende sempre il sopravvento, iniziative come queste hanno il compito di valorizzare invece le filiere locali che hanno bisogno del sostegno della comunità per garantire ai produttori un reddito per continuare a stare sul mercato. Per avere a disposizione prodotti di qualità - ha aggiunto Zannier - bisogna essere disposti a pagare qualcosa in più allo scopo di mantenere in vita il ciclo produttivo; se invece l'attenzione del consumatore viene dedicata solo al costo, allora si rischia di mettere in ginocchio l'intera filiera". "Se questo concetto viene portato avanti a livello locale laddove nascono alcuni prodotti della tradizione - ha aggiunto Zannier - allora non si fa altro che sensibilizzare la comunità sul valore e la qualità di ciò che trova sul mercato. Per questo motivo la Regione sta accanto e supporta iniziative come quelle inaugurate oggi a Fiume Veneto, nell'ottica di dare il proprio significativo contributo a sostegno dell'intero comparto agroalimentare made in Friuli Venezia Giulia". ARC/AL/ma