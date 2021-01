Agricoltura: Zannier, Fondo garanzia sosterrà oneri per rate sospese

Trieste, 29 gen - "Il Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo si farà carico dei costi spettanti alle banche per il versamento delle rate dei finanziamenti sospesi, su richiesta delle imprese, per effetto dei provvedimenti regionali e nazionali volti a sostenere le aziende in difficoltà a causa del Covid-19".



Lo ha confermato l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche e alla montagna, Stefano Zannier, dopo l'approvazione da parte della Giunta del provvedimento che affida all'amministrazione del Fondo la sigla di uno specifico accordo in materia, come avvenuto per le prime fasi della pandemia.



Attraverso questo provvedimento il Fondo sosterrà i costi spettanti alle banche per il versamento, alle scadenze stabilite dagli originali piani di ammortamento, delle rate oggetto delle operazioni di sospensione concordate con le imprese e per questo non incassate per la durata della sospensione, considerandolo come un compenso aggiuntivo a carico del Fondo stesso in base alle convenzioni in essere nella stessa misura concordata per la sospensione delle rate scadute il 30 giugno 2020 ed il 31 dicembre 2020 (0,15% annuo sul debito residuo della quota regionale dei finanziamenti).



"Con quest'azione, che rientra negli interventi straordinari del piano 'Anticrisi Covid-19', sosteniamo ulteriormente le aziende regionali dei comparti agricolo e agroalimentare in difficoltà a causa della pandemia - ha spiegato Zannier -. Attraverso la sospensione delle rate dei finanziamenti è stata infatti compiuta una mossa strategica che consente alle aziende agricole di non restituire alle banche le rate oggetto dei finanziamenti in essere, differendone la restituzione in un momento successivo alla situazione di emergenza causata dal Covid-19, e di far sì che il sistema bancario restituisca gli importi al Fondo in cambio del riconoscimento di un compenso aggiuntivo a quello ordinariamente spettante. In tal modo è possibile per il Fondo rientrare in possesso di fondi da riutilizzare per finanziamenti, sempre garantiti dalle banche, a favore di altre imprese agricole nel momento in cui il bisogno di liquidità è maggiore". ARC/MA/pph