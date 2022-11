Agricoltura: Zannier, Fvg affronta con fiducia nuovo anno agrario

Fondamentali investimenti strutturali pianificati Udine, 12 nov - "Le condizioni di eccezionalità che hanno caratterizzato l'anno agricolo appena concluso si potrebbero ripresentare, anche se in forma meno acuta. Il Friuli Venezia Giulia può però guardare con fiducia e speranza alla nuova annata agraria grazie anche agli interventi strutturali che sono stati sostenuti dalla Regione per non farsi trovare impreparati". È il pensiero dell'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna Stefano Zannier a margine della Santa Messa per la LXXII Giornata del Ringraziamento che si è celebrata stasera al Duomo di Udine. L'assessore vi ha partecipato in rappresentanza della Giunta regionale rimarcando l'impegno di quest'ultima nell'affrontare le criticità che si sono aggiunte al post pandemia, quali siccità, aumento dei prezzi di sementi ed energia, emergenza incendi. "A conclusione di un'annata decisamente complicata per tutto il comparto, arriviamo a questo San Martino con la consapevolezza del mondo agricolo che le difficoltà permangono ma il settore ha le necessarie capacità di adattamento che gli consentono, con i dovuti aiuti, di guardare con speranza e fiducia al futuro" ha concluso l'assessore. ARC/SSA/ma