Agricoltura: Zannier, Fvg entra in progetto Open Farms

Trieste, 16 mar - La Regione Friuli Venezia Giulia aderisce al progetto "Open Farms 2023 - Connessioni Rurali" con il ministero dell'Agricoltura, della Sovranità nazionale e delle Foreste per la promozione di attività di comunicazione, informazione e trasferimento delle conoscenze. Lo ha deciso la Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Risorse agroalimentari e forestali Stefano Zannier, approvando lo schema di accordo tra Regione e Ministero. "Open Farms" ha come finalità principale quella di rafforzare il confronto e lo scambio di esperienze e conoscenze tra mondo produttivo, sistema dell'istruzione ed istituzioni, valorizzando il protagonismo e la partecipazione dei giovani (studenti universitari, imprenditori e professionisti), finalità che si combina con gli obiettivi dell'Autorità di Gestione del Piano di sviluppo rurale di rafforzare lo scambio delle buone prassi, nonché con quelli di formazione ed informazione sul Piano. "Il rinnovamento del settore primario richiede un grande investimento sui giovani - ha rilevato Zannier - e Connessioni Rurali è uno strumento vincente per mettere a fattor comune innovazione e buone pratiche. L'agricoltura non è un settore statico, ma attraversa una fase di cambiamento che investe i processi di produzione e la tecnologia e richiede quindi confronto avanzato e conoscenze aggiornate". ARC/PPH