Agricoltura: Zannier, Fvg garantirà risorse aggiuntive a fondi Ue

Udine, 29 giu - "La Regione garantirà entro i termini necessari dei fondi aggiuntivi regionali da applicare alla programmazione agricola dei prossimi anni senza i quali non si potrebbero soddisfare tutte le esigenze espresse dal mondo imprenditoriale del settore".Lo ha affermato l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna, Stefano Zannier, intervenuto stamattina nell'auditorium della sede della Regione a Udine all'incontro di partenariato regionale inerente il Piano Strategico PAC 2023-2027 e gli interventi di sviluppo rurale.L'assessore ha sottolineato le difficoltà derivate dal nuovo sistema di gestione "che ha ridimensionato il ruolo delle Regioni a favore di quello statale. Allo stesso tempo, però, è stato superato anche il modello che prevedeva una suddivisione delle risorse tra le Regioni tale per cui il 50 per cento dei fondi Feasr veniva suddiviso tra sei regioni, modello messo in discussione dall'evoluzione agricola dell'intero sistema paese".Di fatto la nuova programmazione, pur con un sistema che Zannier ha definito "complicato anche dal punto di vista concettuale e poco lineare", la nuova Pac metterà a disposizione 5 milioni di euro in più all'anno."Per rendere efficaci le misure che andremo ad attivare dovremmo ripartire le risorse in maniera congrua, perché non si ripeta l'attuale frammentazione su un numero eccessivo di azioni. Per questo sarà necessario attivare un numero minore di misure, per non disperdere i fondi" ha concluso Zannier, ringraziando tutti i partner e gli uffici regionali per il lavoro svolto.Le risorse che spettano al Friuli Venezia Giulia ammontano a 230 milioni di euro circa, secondo la ripartizione su base regionale approvata dalla Conferenza delle Regioni lo scorso 21 giugno. Di questi, 93 milioni di euro sono fondi Feasr e 135 milioni derivano dal cofinanziamento nazionale, di cui 40 milioni (poco meno del 30 per cento) da imputare a risorse regionali in cofinanziamento. ARC/SSA/ma