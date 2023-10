Agricoltura: Zannier, ministero riconosce organismo pagatore Fvg

Notizia attesa da tutto il mondo agricolo



Udine, 13 ott - "Il Ministero dell'agricoltura ha riconosciuto l'Organismo pagatore regionale degli aiuti europei per i settori agricolo e forestale".



A darne notizia è l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche Stefano Zannier che così commenta: "è una notizia storica che giunge dopo un lungo e complesso iter avviato con alcune prime interlocuzioni già nel 2018, proseguito con l'inserimento della norma strategica nella legge di stabilità a dicembre 2021, che ha dato l'avvio alla procedura di istituzione dell'Organismo pagatore regionale nell'ambito dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (Ersa), e sfociata il 22 marzo di quest'anno con la trasmissione della domanda di riconoscimento al Ministero da parte della stessa Ersa".



Il riconoscimento dell'Opr Fvg comporta che i fondi dell'Unione europea per l'agricoltura della nuova Pac, sia domanda unica sia sviluppo rurale, che attualmente vengono erogati dall'Agenzia nazionale Agea, saranno distribuiti alle imprese tramite l'organismo regionale con riduzione delle tempistiche e degli oneri burocratici a carico delle imprese del nostro territorio.



"Una novità attesa da molto tempo dal comparto agricolo e al cui risultato hanno contributo molti soggetti. Ringrazio in prima persona il Ministro Francesco Lollobrigida, il direttore generale del ministero Luigi Polizzi e tutti i loro collaboratori e la stessa Agea. Un ringraziamento particolare al direttore generale di Ersa Francesco Miniussi e al direttore di OprFvg Karen Miniutti nonché a tutto il personale regionale delle strutture e direzioni coinvolte in una così complessa attività" ha concluso Zannier.



I dettagli verranno presentati nei prossimi giorni nel corso di una conferenza stampa. ARC/SSA/al