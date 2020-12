Agricoltura: Zannier, misure per attrezzature e filiere in montagna

Trieste, 1 dic - "Nella legge di Stabilità abbiamo inserito due misure per sostenere in particolare gli imprenditori agricoli più piccoli sia nelle procedure di acquisto di nuove attrezzature che nella creazione di filiere nelle aree montane".I provvedimenti sono stati illustrati in videoconferenza dall'assessore alle Risorse agroalimentari, Stefano Zannier, nel corso della seduta della I Commissione che ha preso oggi in esame la manovra di bilancio, composta dal Documento di economia e finanza regionale (Defr) 2021, dalla Legge collegata (ddl 116), dalla Stabilità 2021 (ddl 117) e dal Bilancio di previsione 2021-23 (ddl 118)."Tramite il Fondo di rotazione abbiamo destinato 600mila euro per l'acquisto di macchinari e attrezzature per la produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Si tratta di una misura - ha spiegato Zannier - pensata per le aziende medio piccole che normalmente fanno fatica ad accedere al Programma di sviluppo rurale (Psr) anche a causa dell'imponente mole di lavoro burocratico-amministrativo necessario per presentare le domande"."Il secondo provvedimento prevede invece finanziamenti agli imprenditori agricoli delle aree montane che decideranno di fare rete per rinnovare gli strumenti di produzione, per sostenere i costi di promozione, le spese tecniche e gli interventi di ristrutturazione e di acquisto degli immobili. Il nostro obiettivo - ha specificato l'assessore - è quello di definire un modello per attività agricole che sappiano anche promuovere la vendita dei loro prodotti"."Le imprese che sapranno lavorare insieme in modo efficace - ha detto Zannier in conclusione - finiranno per realizzare delle filiere di prodotto che oggi sono strategiche soprattutto per le aree fragili come quelle della montagna del Friuli Venezia Giulia". ARC/RT/ma