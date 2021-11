Agricoltura: Zannier, nel 71mo Ringraziamento cordoglio per Felluga

Udine, 13 nov - "La Giornata del Ringraziamento è un evento di origini antiche che è doveroso onorare per ringraziare del raccolto che la terra ci ha riservato: in annate così dure per la salute e sicurezza delle nostre comunità il raccolto è stato invece generoso e non si sono verificati nemmeno quest'anno, a parte qualche gelata primaverile, eventi atmosferici che lo abbiano compromesso".



Lo ha affermato l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier a margine della 71ma Giornata provinciale del Ringraziamento agricolo in programma nella cattedrale di Udine alla presenza dei vertici di Coldiretti.



La ricorrenza, riscoperta dalla federazione a partire dal 1951 e dal 1974 inserita nel calendario liturgico nazionale, prevede la Santa messa celebrata dall'arcivescovo Andrea Bruno Mazzocato e la benedizione dei mezzi agricoli radunati nel sagrato del duomo.



"In questa occasione è doveroso il ricordo di un grande della vitivinicoltura della nostra regione che ci ha lasciato, Roberto Felluga, vignaiolo del Collio che assieme al padre Marco ha costituito un'impresa pilastro del settore: un imprenditore a cui il Friuli Venezia Giulia deve molto in termini di innovazione, promozione del territorio e di immagine nel mondo", ha aggiunto Zannier, tributando il profondo cordoglio personale e dell'Amministrazione regionale alla famiglia. ARC/EP/pph