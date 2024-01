Agricoltura: Zannier, nuovi laboratori Cefap Codroipo all'avanguardia

Simulatori e attrezzature tecnologiche per agricoltura 4.0 Codroipo, 18 gen - "L'agricoltura è uno dei settori più dinamici e in continua innovazione. La formazione è fondamentale soprattutto per garantire sicurezza sul lavoro e competitività alle aziende. Gli operatori che devono entrare in questo mondo del lavoro hanno la necessità di essere formati sulle nuove tecnologie e sui nuovi macchinari e questo può avvenire solo se i centri di formazione hanno le dotazioni più aggiornate. Quella inaugurata oggi al Cefap è all'avanguardia". È quanto ha riferito l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche Stefano Zannier che oggi a Codroipo è intervenuto all'inaugurazione dei nuovi laboratori del Centro per l'educazione e la formazione agricola permanente (Cefap). "Nel mondo dell'agricoltura c'è un'ampia domanda di operatori specializzati pertanto gli sbocchi di lavoro per chi segue questi corsi sono rapidi" ha detto ancora Zannier, confermando i dati riportati dalla Direzione regionale Lavoro, Formazione, Istruzione e famiglia (che ha finanziato l'acquisto delle nuove attrezzature con un contributo di 385 mila euro) secondo cui adulti e ragazzi che conseguono gli attestati "Ifp" sono collocati entro un anno dalla conclusione del triennio di studi. Come ha riferito il presidente del Cefap Sergio Vello, l'attività formativa nel 2023 si è composta di 417 corsi che hanno interessato 5.796 corsisti per 22.736 ore complessive di lezione, con programmi didattici e un'organizzazione interna che favorisce l'inclusione anche di persone fragili, di immigrati e rivolge la propria azione sia agli adulti sia ai giovani che alle imprese. Oggi sono stati inaugurati il simulatore per la formazione di ragazzi, anche minorenni, all'utilizzo di trattori, mietitrebbie e harvester forestale (abbattitore di alberi). In questo modo i ragazzi possono fare pratica di guida in contesti simulati di situazioni specifiche, in completa sicurezza. Oltre a questo, sono state attivate sette stazioni di macchine digitali per l'apprendimento che gestiscono i processi produttivi attraverso un software che riproduce le funzioni delle seminatrici, irroratrici e spandiconcime. Con questi macchinari si incide sull'educazione alla gestione della qualità e della sicurezza alimentare nella trasformazione e conservazione anche di prodotti quali latte, frutta e verdura. Il Cefap è partecipato da Confagricoltura Fvg, Cia Fvg - Agricoltori italiani, Coldiretti Fvg e Enaip. ARC/SSA/ma