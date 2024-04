Agricoltura: Zannier, obiettivi Pac condivisibili ma non applicabili

Udine, 8 apr - "I principi della Pac sono condivisibili, penso ad esempio all'obiettivo di preservare la fertilità del suolo o a quello di raggiungere un'ottimale gestione dell'irrigazione. Quando le direttive vanno applicate emergono però le vere difficoltà, come emerge dal Piano strategico nazionale che non tiene conto delle differenze territoriali". Lo ha detto l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche Stefano Zannier partecipando al convegno "Le prospettive dell'agricoltura, tra tradizione e innovazione. Il futuro dell'Europa e lo sviluppo del Friuli Venezia Giulia" organizzato dal corso di Laurea magistrale in Studi europei "Cittadinanza, istituzioni e politiche europee" del Dipartimento di scienze giuridiche dell'Università di Udine. Secondo Zannier "in Friuli Venezia Giulia riusciamo a valorizzare la produzione delle filiere a catena corta nei confronti del consumatore, garantendo allo stesso tempo una corretta marginalità anche al produttore; nelle filiere più lunghe, che entrano massicciamente nella grande distribuzione, le difficoltà aumentano. Non si può parlare di agricoltura senza considerare il ruolo del consumatore da cui dipende il prezzo finale; questo significa che nel conciliare politica comunitaria e politica regionale l'organizzazione del mercato di filiera e di una migliore distribuzione interna è un tema particolarmente forte". L'assessore ha poi puntato il dito contro le continue modifiche ai bandi e alla dispersione dei fondi "il costo amministrativo del Fondo di sviluppo rurale incide per il 20%, a causa di un eccesso di controllo che determina effetti incongrui. È necessario decidere cosa si vuole fare: mettere a frutto gli investimenti o eccedere in burocrazia". "L'agricoltura è parte di un insieme complesso, pertanto va perseguito un equilibrio per garantire la sostenibilità in una visione di insieme che coinvolga tutte le catene di valore e non sia parziale. I principi vanno bene, ma la loro sostenibilità dipende dalla possibilità concreta di renderli applicabili" ha evidenziato ancora l'assessore. La riflessione di Zannier ha fatto seguito alla relazione di Franz Fischler, già Commissario europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale dal 1995 al 2003. Nel suo intervento Fischler ha indicato alcuni fattori di rischio per il futuro europeo, primo fra tutti il calo della popolazione che segna il passo con una proiezione del 20% in meno di abitanti da qui alla fine del secolo, a fronte di una popolazione più che raddoppiata in Africa; ciò avrà riflessi sulla capacità dell'Europa di influenzare le dinamiche mondiali soprattutto in termini di peso politico. Nel futuro sarà fondamentale non guardare alla sola agricoltura ma all'intera catena produttiva del settore agroalimentare, dove anche in Friuli Venezia Giulia è prevista una crescita del settore "cibo e bevande", trascinato soprattutto dall'export. La nuova Pac (Politica agricola comunitaria) ha una dotazione di 307 miliardi di euro, di cui 264 da fondi europei e 43 da fondi nazionali. ARC/SSA/al