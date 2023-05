Agricoltura: Zannier, prosegue confronto categorie su Pac 2023-2027

Pordenone, 9 mag - "E' necessario condividere le procedure per l'attuazione delle misure più urgenti legate al Pnrr per il comparto agricolo. Tra queste vi sono i bandi destinati alle imprese che gestiscono frantoi e impianti per la produzione di olio. Un modello di procedura che sarà presto replicato, sempre in riferimento ai fondi del Pnrr per l'agricoltura, nei bandi dei prossimi mesi per l'acquisto di attrezzature per le aziende agricole. Inoltre, è opportuno iniziare a ragionare sulle modalità e sulla definizione architettonica della nuova Politica agricola comune 2023-2027 all'interno della quale dobbiamo definire le linee di sviluppo della politica agricola regionale". Lo ha detto l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari e alla montagna Stefano Zannier incontrando a Udine le rappresentanze di tutte le categorie del mondo agricolo del Friuli Venezia Giulia. Una riunione - l'assessore era accompagnato dai vertici della Direzione regionale dell'agricoltura - attraverso la quale si è voluto proseguire il costruttivo confronto con le associazioni del comparto agricolo che ha caratterizzato la precedente legislatura. "Continuare nel dialogo con le categorie produttive di questo comparto - ha aggiunto l'esponente della Giunta regionale - sarà ancora più importante in quanto siamo alla vigilia dell'attivazione della nuova Pac 2023-2027 che prevede la programmazione e la definizione delle linee guida e dei bandi che caratterizzeranno i prossimi anni. Pertanto bisogna ragionare fin da subito con le organizzazioni di categoria sulle modalità e sulle indicazioni della politica agricola comunitaria dei prossimi cinque anni, per stabilire le strade che vogliamo prendere". L'incontro tra la Regione e i rappresentati del mondo agricolo è poi servito per gettare le basi sulle prospettive più generali del comparto del Friuli Venezia Giulia. Al fine di cominciare a strutturare il piano del futuro assetto agroalimentare regionale, l'assessore Zannier ha dato appuntamento agli esponenti delle categorie per la fine del mese di maggio. "Si è ritenuto - ha spiegato l'assessore - di cominciare a condividere le prospettive che si vogliono dare al sistema agroalimentare regionale. Vanno discusse le iniziative da intraprendere e i progetti da realizzare, anche sui comparti e sui singoli settori, per determinare quale sarà lo sviluppo agricolo del territorio regionale da qui ai prossimi anni. Dalle linee guida che segneranno la strada dello sviluppo del comparto agricolo si potranno così condividere i diversi provvedimenti che dovranno essere assunti dall'Amministrazione regionale". ARC/LIS/al