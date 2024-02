Agricoltura: Zannier, Regione conferma impegno a fianco del comparto

L'assessore ha incontrato una delegazione del settore nel palazzo della Regione a Udine Udine, 8 feb - "È stato utile ascoltare oggi le problematiche rappresentate dagli agricoltori del territorio, dalle difficoltà finanziarie che molte aziende stanno attraversando a causa dell'aumento dei costi di produzione a temi di più ampio respiro come il Green deal e le normative comunitarie. Il canale di colloquio tra la Regione con il mondo agricolo non si è mai interrotto e continuerà su tutti i livelli. Pur consapevoli che in alcune macroaree i margini di intervento delle Amministrazioni regionali appaiono ridotti, confermiamo il nostro impegno per venire incontro alle necessità del settore con i mezzi a nostra disposizione". È quanto ha affermato oggi l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier, che ha incontrato nel palazzo della Regione a Udine una delegazione di agricoltori del territorio per ascoltare le criticità che ruotano attorno l'attuale situazione vissuta dal comparto. Il rappresentante della Giunta ha sottolineato l'importanza del sostegno finanziario assicurato all'agricoltura dalla Regione, che nel solo 2023 ha erogato risorse per oltre 150 milioni di euro. "Lavoriamo - ha indicato Zannier - per cercare, attraverso le norme regionali, di sburocratizzare il più possibile le linee contributive di nostra competenza". Ritornando sull'incontro odierno, "su alcuni punti trattati - ha riferito Zannier - abbiamo già avuto modo di fornire agli interlocutori risposte concrete. Su altri abbiamo assicurato piena disponibilità a farci promotori delle istanze avanzate, come, ad esempio, la richiesta di snellimento delle procedure da parte dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare". ARC/PAU/al