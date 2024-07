Agricoltura: Zannier, Sentieri e cibi locali promuove Fvg

Udine, 8 lug - "La Regione è ben lieta di congratularsi con il Gal del Carso-La Kras e con il Gal Torre Natisone per il progetto editoriale presentato nella giornata di oggi. Il volume 'Sentieri e cibi locali' rappresenta un interessante tentativo di valorizzare il patrimonio agroalimentare locale, permettendone la conoscenza e quindi la diffusione a favore di un pubblico il più vasto possibile".Lo ha sottolineato quest'oggi l'assessore alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche del Friuli Venezia Giulia, Stefano Zannier, a margine della presentazione, nella sede di Udine della Regione, di "Sentieri e cibi locali", l'originale progetto editoriale realizzato dai due Gruppi di azione locale (Gal) Carso-Las Kras e Torre Natisone Gal nell'ambito del Programma di sviluppo rurale della Regione per raccontare i rispettivi territori attraverso storie, racconti e una ricca documentazione fotografica sui paesaggi, le tradizioni e il cibo locali."I contenuti di pregio e le meravigliose immagini allegate costituiscono un biglietto da visita di assoluto livello per le terre delle valli del Torre, del Natisone e del Carso Triestino, fino ieri frontiere belliche e oggi tornate a essere quello che furono per secoli: centro fecondo della cultura Europea", ha aggiunto Zannier.Il cofanetto editato a suggello del progetto contiene un libro composto da 12 racconti inediti a firma di 10 autori di origine regionale. I racconti trascendono la mera geografia per divenire tessere di un mosaico di esperienze, un viaggio da Nord a Sud, da Ovest a Est che cattura l'essenza di ogni località fissandola in un intreccio di atmosfere, sensazioni e intuizioni arricchite dalle vivaci narrazioni sui cibi, le tradizioni e il folklore locali. Ogni racconto si propone come celebrazione dello spirito più autentico dei territori e delle tradizioni culinarie, offrendo un'esperienza di lettura che è al contempo un viaggio sensoriale e culturale. ARC/PT/pph