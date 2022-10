Agricoltura: Zannier, ulteriori 3,7mln a misura per sistemi irrigui

Dotazione complessiva per interventi in questo settore ammonta a 6,2 milioni Pordenone, 29 ott - La Regione destinerà ulteriori 3,7 milioni di euro dei fondi derivanti dall'European Recovery Instrument (Euri) per rendere più efficiente l'utilizzo delle risorse idriche in agricoltura. Questo incremento di risorse consentirà alla specifica misura di poter contare ora su un budget complessivo pari a 6,2 milioni di euro. Lo ha stabilito la Giunta regionale approvando nel corso dell'ultima seduta una apposita delibera su proposta dell'assessore alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier. "Queste nuove risorse - spiega Zannier - derivano dal nuovo piano finanziario del Psr 2014-2022 approvato dalla Commissione Europea lo scorso 1 agosto. In quella circostanza è stata stabilita una diversa allocazione dell'importo di 3,7 milioni di fondi Euri per favorire la ripresa economica e la resilienza del settore. Le risorse sono state girate alla tipologia di interventi dedicati al miglioramento dell'uso e della gestione delle risorse idriche da parte delle aziende agricole. Questa misura ha lo scopo anche di mitigare le ricadute derivanti dai cambiamenti climatici, a migliorare la competitività e la redditività delle aziende agricole". "La delibera - ha aggiunto l'assessore regionale - dà quindi il via libera all'utilizzo delle risorse per aumentare la dotazione del bando per l'accesso a questo tipo di finanziamento e per il quale sono state presentate numerose domande. Con questa assegnazione, i fondi complessivamente attribuiti alla misura ammontano a 6,2 milioni di euro; ciò permetterà di finanziare una buona parte delle domande di sostegno per le quali l'attività di verifica di ammissibilità dei beneficiari e delle operazioni è già stata svolta e prossimamente verrà decretata la relativa graduatoria". ARC/AL/gg