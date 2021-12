Agroalimentare: Fedriga, "Io Sono Fvg" sostiene anche piccole realtà

Presentata l'adesione di Aspiag Service/Despar al marchio coordinato della Regione

Trieste, 10 dic - "Grazie a partnership di questa rilevanza il marchio "Io Sono Friuli Venezia Giulia" potrà arrivare nelle case di molte famiglie della nostra Regione ma potrà essere conosciuto anche dai tanti turisti che ogni anno decidono di trascorrere qui le loro vacanze. Ci auguriamo che altre realtà importanti di livello nazionale e internazionale possano aderire a questo nostro progetto, promuovendo i prodotti del Friuli Venezia Giulia che ha il diritto di pensare in grande".

Lo ha affermato questa mattina il governatore Massimiliano Fedriga che insieme all'assessore alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier ha partecipato alla presentazione alla stampa dell'adesione al 'sistema' Io Sono Friuli Venezia Giulia di Aspiag Service, la società che gestisce a livello locale il marchio Despar.

"Iniziative di questa portata - ha spiegato Fedriga - rientrano perfettamente all'interno delle strategie di sviluppo e di promozione del Friuli Venezia Giulia. Con questo brand coordinato sosteniamo certamente la filiera dell'agroalimentare ma vogliamo promuovere anche la cultura, il turismo e l'intero territorio della nostra Regione".

"Da un lato stiamo lavorando per coinvolgere le amministrazioni pubbliche e altri soggetti privati; dall'altro, produttori e operatori della ristorazione di eccellenza hanno già aderito al nostro progetto. Il coinvolgimento di un grande player del settore della grande distribuzione come Aspiag Service/Despar - ha sottolineato il governatore - non potrà che aumentare in modo determinante la capacità comunicativa del marchio io Sono Friuli Venezia Giulia e la valorizzazione del nostro territorio".

"Con questo brand coordinato abbiamo voluto superare un meccanismo caratterizzato da marchi e piccole iniziative che in passato si sono dimostrate fallimentari. Siamo convinti - ha affermato Fedriga - si debba, con coraggio, cambiare totalmente l'approccio, mettendo da parte le singole gelosie per guardare in grande. Il successo del sistema Friuli Venezia Giulia deve trasformarsi nel successo anche della più piccola realtà della nostra Regione".

"Il progetto "Io Sono Friuli Venezia Giulia" - ha aggiunto l'assessore Zannier - si allarga con l'adesione di un partner di assoluto rilievo come Aspiag Service/Despar che crede a una iniziativa con il suo focus orientato sull'intera filiera, dalla produzione primaria fino alla distribuzione. Un marchio che nasce sulla base del concetto della sostenibilità non solo ambientale ma anche economica e sociale".

"Un impegno - ha ricordato l'assessore - che tutti gli aderenti si prendono nei confronti dei consumatori finali e che si sposa perfettamente con il brand "Io Sono Friuli Venezia Giulia".

"Tutto questo si traduce nella possibilità, per le nostre imprese, di rimanere sul mercato con una visibilità sicuramente accentuata ma anche con una correlazione stretta tra tutti gli attori in grado - ha concluso Zannier - di portare un vantaggio sempre più allargato". ARC/RT/al