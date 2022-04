Agroalimentare: "Io sono Fvg" e Rally Piancavallo è binomio vincente

Trieste, 29 apr - Il progetto "Io Sono Friuli Venezia Giulia" continua a crescere abbracciando un evento sportivo di respiro nazionale e internazionale come il Rally di Piancavallo. Una manifestazione che da 35 anni riesce a valorizzare il territorio, attraversando e facendo conoscere a migliaia di appassionati di questa disciplina i paesi e i borghi delle Dolomiti orientali e della Pedemontana pordenonese. Un binomio, quello tra questa gloriosa competizione motoristica e il marchio che testimonia la sostenibilità delle imprese regionali e l'origine delle produzioni agroalimentari, che porterà grandi vantaggi a tutto il Friuli Venezia Giulia.Questo il concetto espresso questa sera dall'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna nel corso della presentazione dell'edizione 2022 del Rally di Piancavallo, in programma il 14 e 15 maggio.L'esponente della Giunta ha ricordato che nell'ambito della manifestazione saranno organizzate numerose iniziative di promozione di alcune eccellenze agroalimentari del nostro territorio accumunate dal marchio "Io Sono Friuli Venezia Giulia".Con iniziative di questa portata riusciamo ad affermare in modo chiaro i principi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica alla base di questo brand collettivo che mette tutti - turisti, sportivi e team impegnati nella competizione - nella condizione di riconoscere più facilmente l'origine dei prodotti delle diverse filiere agroalimentari della nostra regione.L'assessore ha sottolineato in conclusione che "Io Sono Friuli Venezia Giulia" è un progetto che esalta il significato profondo di comunità tipico di questo territorio. Una comunità fatta di persone, risorse, tradizioni, prodotti di qualità e saperi unici al mondo. ARC/TOF/ma