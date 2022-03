Agroalimentare: Zannier, 830mila euro per promozione settore primario

Si potrà attingere ai fondi grazie a due bandi



Udine, 12 mar - Su proposta dell'assessore regionale alle risorse Agroalimentari, Forestali, Ittiche e Montagna, Stefano Zannier, la Giunta regionale ha approvato uno spostamento di risorse integrative, a seguito di una ricognizione dei fondi assegnati ai bandi dove si sono evidenziate delle economie, in modo tale da utilizzare in maniera più efficiente le stesse risorse.



"Andiamo a supportare così, fattivamente, investimenti sul territorio per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli - ha detto Zannier -. Le risorse saranno assegnate tramite due bandi: il primo è quello cui si può accedere mediante il 'pacchetto giovani', con una disponibilità complessiva di circa 130.000 euro. Il secondo è quello cui si può accedere mediante i 'progetti di filiera', dell'importo di oltre 700.000 euro".



L'operazione rientra nel Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione.



"Mai come in questo momento di difficoltà sul fronte di reperimento di materie prime, è necessario puntare sulle risorse che offrono i nostri prodotti di territorio - ha rimarcato Zannier -. La promozione del comparto, anche tramite i 'progetti di filiera', favorirà lo sviluppo dell'agroalimentare, aiutando l'economia del Friuli Venezia Giulia e i produttori del settore primario, quello su cui si fonda l'intera rete che porta dal campo fino alla tavola e al negozio". ARC/PT/ep