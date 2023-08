Agroalimentare: Zannier, a Erto negozio automatizzato di "Io Sono Fvg"

L'assessore all'inaugurazione: prima esperienza di successo da replicare in altre zone montane Pordenone, 1 ago - "A quasi tre anni dalla nascita del marchio "Io Sono Friuli Venezia Giulia" assistere all'apertura del primo negozio automatizzato in regione in cui vengono proposti i prodotti della filiera agroalimentare certificati è una grande soddisfazione. E che questo avvenga in un piccolo, ma importante anche dal punto di vista storico e turistico, centro della montagna pordenonese è davvero un ottimo risultato. Ottenuto, peraltro, da una virtuosa collaborazione tra l'Amministrazione regionale e il privato che ha reso possibile il successo questa iniziativa". Lo ha detto nel tardo pomeriggio di oggi l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna Stefano Zannier partecipando all'inaugurazione di "Bottega Moderna", il primo negozio automatizzato nato in regione e sorto accanto alla storica trattoria Julia di Erto (in Comune di Erto e Casso, nella valle del Vajont) i cui proprietari gestiranno anche il nuovo store che offrirà, attraverso i distributori automatici, sia i prodotti freschi che quelli conservabili proposti dal marchio "Io sono Friuli Venezia Giulia". Carni, salumi, prodotti caseari, vini e bevande potranno essere scelti e acquistati nei distributori automatici a vista. "La formula individuata - ha aggiunto l'assessore - consentirà di garantire un nuovo servizio nella distribuzione alimentare alla comunità dell'alta Valcellina ma anche, rispondendo in maniera flessibile alla domanda del mercato turistico, di fornire ai numerosi visitatori del Centro visite della Diga del Vajont e delle bellezze paesaggistiche dell'area, la possibilità di acquistare e degustare i prodotti agroalimentari della nostra regione. Da oggi - ha rimarcato l'esponente della Giunta regionale - i prodotti della filiera agroalimentare con il bollino "Io Sono Friuli Venezia Giulia" si potranno acquistare anche a Erto, in questo antico e pittoresco borgo montano". Attraverso la Fondazione Agrifood e Bioeconomy Fvg Cluster Agency (coordina la crescita e lo sviluppo del settore agroalimentare e bioeconomico del Friuli Venezia Giulia, oltre a gestire con la Regione il marchio "Io Sono Fvg") si è favorito un accordo tra i privati che gestiranno il negozio e "Bottega del Friuli", il distributore porta-a-porta e online che assicurerà la fornitura continua dei prodotti nel nuovo punto vendita di Erto. "Da quando il marchio è nato - le parole dell'assessore Zannier - sono stati registrati degli incrementi sulle vendite dei prodotti ricollocati e ricompresi nello stesso logo. Anche supermercati, spacci, botteghe, negozi di prossimità, ristoranti, agriturismi, alberghi e altre strutture legate al settore dell'enogastronomia stanno richiedendo il claim che identifica e rende riconoscibili le eccellenze agroalimentari regionali conferendogli un valore aggiunto. Questo conferma - ha evidenziato ancora Zannier - che gli investimenti su qualità, tracciabilità e sostenibilità sono la via maestra da seguire per valorizzare e salvaguardare le produzioni regionali, oltre che per avvantaggiare le nostre aziende e tutelare i consumatori". ARC/LIS/pph