Agroalimentare: Zannier, azienda Zecchini valorizza filiera corta Fvg

Spilimbergo, 20 nov - "La filiera carni Fvg che oggi viene inaugurata con lo stabilimento di Spilimbergo è frutto di un'idea innovativa e aggregante, che mette insieme più produttori della regione e, al contempo, permette di valorizzare un intero comparto, redistribuendo reddito lungo tutta la catena del valore". Lo ha detto l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier partecipando oggi a Gradisca di Spilimbergo alla cerimonia di inaugurazione del laboratorio adibito alla lavorazione e alla trasformazione della produzione di carni suine dell'azienda agricola Zecchini. Alla presenza dell'assessore comunale all'agricoltura Armando Spagnolo e del presidente della Cooperativa Medio Tagliamento Massimiliano Pascottini, l'esponente dell'Esecutivo regionale ha posto in risalto il valore della filiera regionale che trova concretizzazione nello stabilimento inaugurato oggi, grazie anche al sostegno della Regione. "Ciò che è stato messo in atto a Spilimbergo - ha detto Zannier - è qualcosa che prima non esisteva e con cui si valorizzano prodotti e processi capaci di generare vantaggio competitivo in un mercato sempre più globale. Ormai è accertato che da soli non si può andare lontano e quindi diventa inevitabile aggregarsi per settori al fine di rimanere competitivi. Le filiere in agricoltura sono importanti se riescono a mettere assieme un percorso che, oltre all'allevamento, veda presente la trasformazione e la commercializzazione del prodotto, perché solo in questo modo sarà possibile redistribuire il reddito per mantenere vivo l'intero comparto. Quanto realizzato con la carne e concretizzatosi nell'inaugurazione di oggi va in questa direzione". "I prodotti antibiotic free come quelli dell'azienda Zecchini - ha aggiunto ancora l'assessore regionale - danno un valore aggiunto a un consumatore che può scegliere salumi in cui è racchiusa e valorizzata la filiera carni del Friuli Venezia Giulia. Scegliere convintamente questa opportunità non è solo una scommessa ma è anche una scelta intelligente in un comparto che sempre di più punta alla genuinità dei prodotti e alla loro sostenibilità". L'azienda agricola fratelli Zecchin ha preso il via nel 1986, rilevando dai genitori l'attività familiare di produzione dei cereali. Da lì è iniziato il percorso con un allevamento di suini passato da 500 agli attuali 4mila capi. Con il tempo sono state compiute molte innovazioni, a partire dall'agricoltura conservativa del 2003 alla realizzazione di un impianto a biogas nel 2008 che attualmente produce 230 chilowatt e i cui prodotti di risulta vengono utilizzati come fertilizzante naturale per la concimazione dei cereali. ARC/AL/ma