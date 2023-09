Agroalimentare: Zannier, Cipolla Cavasso è opportunità per territorio

Udine, 22 set - "Un'iniziativa utile e di grande interesse per promuovere un'eccellenza del nostro territorio qual è la Cipolla rossa di Cavasso Nuovo. Uno dei pregi dell'evento è il coinvolgimento del circuito della ristorazione e della ricezione turistica grazie al percorso di degustazione a cura dell'associazione Cuochi Portus Naonis di Pordenone in collaborazione con la scuola Alberghiera Ial di Aviano: questo connubio contribuirà a valorizzare aree che pur avendo tanto da offrire non sempre riescono ad esprimere completamente il proprio potenziale". È il commento dell'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche, Stefano Zannier, intervenuto all'inaugurazione della mostra "Cigola Rossa di Cjavàs da la Simincia a la Riesta" (Cipolla Rossa di Cavasso dal seme alla treccia) ospitata nella sede municipale della località della Pedemontana. La mostra, grazie alle fotografie di Francesco Zanet, offre la possibilità di ripercorrere i passaggi della coltivazione della Cipolla Rossa di Cavasso Nuovo e conoscere i produttori. Zannier ha rimarcato la qualità della proposta "che si aggancia al circuito enogastronomico e rappresenta un valore aggiunto perché - ha detto l'assessore regionale - riuscire a inserire queste produzioni di elevata qualità ma di numeri contenuti alle esigenze locali della ristorazione e dei privati permette di caratterizzare il territorio per l'unicità del prodotto, di valorizzarlo e di garantire un ritorno economico ai nostri produttori". L'evento si inserisce all'interno della tre giorni, che prende il via oggi e si concluderà domenica 24 settembre, dedicato alla specialità agroalimentare tipica di Cavasso Nuovo che qui viene coltivata e che ha caratteristiche uniche. A promuovere l'evento l'associazione Produttori Cipolla Rossa di Cavasso Nuovo, sodalizio che raccoglie una dozzina di produttori tra persone che conducono un orto personale e aziende agricole strutturate. Ricco il programma della tre giorni che comprende convegni, laboratori, mostra mercato e degustazioni. ARC/LP/ma