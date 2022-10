Agroalimentare: Zannier, esperienze riannodano rapporto con ruralità

Al museo "Gortani" un progetto sulla filiera lattiero-casearia Tolmezzo, 29 ott - "Un articolato e divertente percorso esperienziale sulla filiera lattiero-casearia con decine di incontri e laboratori: quello che è stato organizzato qui nel giardino del museo Gortani è un progetto importante per portare le giovani generazioni a contatto con il mondo rurale. Per alcuni di loro è una vera scoperta: i bambini scoprono le diverse razze delle mucche locali, gli oggetti della vita pastorale di un tempo, i segreti della fienagione. Ma imparano, anche, a mungere una mucca e a lavorare il latte per ottenere alcuni dei prodotti tipici del territorio. E sono guidati, infine, nella degustazione del latte e dei formaggi". Lo ha commentato l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier a margine della manifestazione "Il Filo dei Sapori", rassegna enogastronomica alla scoperta delle ricchezze del territorio organizzata dalla Comunità di Montagna della Carnia. "Si tratta di un progetto fondamentale - ha aggiunto Zannier - che ridà centralità all'agricoltura come protagonista di trasmissione di civiltà e cultura. L'agricoltura in Carnia è un settore chiave per lo sviluppo economico e territoriale ed è quindi fondamentale valorizzare chi si dedica alla terra e con essa alla trasmissione di saperi, tradizioni e cultura popolare". "Porca Vacca - Storie di mucche, latte e?" è il titolo del progetto, fortemente voluto dalla presidente della Fondazione del Museo carnico, Aurelia Bubisutti. Il Museo Carnico delle Arti Popolari di Tolmezzo, che custodisce una delle più significative collezioni etnografiche d'Europa, si conferma così anche spazio aperto all'immaginazione e al divertimento, dove i bambini possono imparare, giocando e divertendosi. Dopo la presentazione di oggi - "Facciamo il burro come una volta", a cura del Caseificio Sociale Alto But, domani, domenica 30 ottobre, alle 11.00, Federica D'Orazio racconterà ai bambini "Storie di latte stregato", mentre alle 15.00 il Caseificio Val Tagliamento proporrà il laboratorio con degustazione "Impariamo a fare il formaggio". Molto visitato anche lo stand Ersa all'interno del percorso cittadino con una esposizione di mele, pere e fagioli della zona. "Un'occasione per rivedere cultivar che forse alcuni hanno dimenticato o non conoscono, ma che valgono veramente la pena per qualità, gusto e proprietà" ha spiegato Zannier. ARC/EP/gg