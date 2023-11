Agroalimentare: Zannier, fondamentale gestione dati garanzia cittadini

Udine, 24 nov - "I progetti Interreg hanno sempre la forza di mettere in collaborazione realtà ed esperienze diverse per trovare strategie comuni con risultati tangibili per le nostre comunità. Per raggiungere questi obiettivi è fondamentale sfruttare tutti gli strumenti a nostra disposizione. Tra questi oggi sono importantissimi i dati che rappresentano una ricchezza e una vera propria necessità per affrontare al meglio qualsiasi tematica".

Lo ha affermato oggi a Udine l'assessore alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier nel corso della presentazione di Foodis, l'iniziativa coordinata da Fondazione Agrifood e Bioeconomy Fvg che punta di ridurre al minimo lo spreco di cibo e che può contare su una dotazione finanziaria di 900mila euro su Fondi Fesr del Programma Interreg Italia-Austria 2021-2027 e su ulteriori risorse nazionali.

"Il dato è inoltre garanzia di sicurezza - ha sottolineato Zannier -. Se ben organizzati e disponibili in tempo reale diventano infatti strategici per rendere il nostro sistema affidabile a ogni livello e ci mettono nella condizione di tracciare i flussi e i processi a vantaggio degli utenti finali che sono i nostri cittadini".

Foodis, che avrà una durata di 28 mesi, vede la partnership di Asugi, Insiel, Università di Udine e Direzione Salute della Regione per la parte italiana e il centro logistico di Fürnitz Lca Süd, l'Università Paris-Lodron di Salisburgo, l'Università di Economia e Commercio di Vienna, il Governo regionale della Carinzia e l'Università di Scienze applicate di Salisburgo per quella austriaca.

"Questo progetto mette inoltre in risalto la straordinaria capacità della Regione di mettere in campo competenze trasversali, essenziali per affrontare le sfide sempre più complesse che abbiamo davanti. Anche in questo caso - ha precisato Zannier - l'Assessorato alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche, la Direzione centrale Salute, politiche sociali e disabilità, Asugi, Insiel e Agrifood fanno squadra per il benessere del nostro territorio e per rendere più sostenibili i nostri sistemi alimentari".

Sono due le iniziative pilota di Foodis. Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia sarà realizzata infatti una piattaforma digitale per l'individuazione, la raccolta e la gestione logistica di prodotti ed eccedenze alimentari, allo scopo di inserirle in filiere solidali soggette a rigorose analisi scientifiche.

Le realtà austriache sfrutteranno invece la piattaforma digitale già utilizzata da Fab Fvg per mappare le aziende agroalimentari della Carinzia con l'obiettivo di definire un nuovo cluster in ambito food complementare sulla logistica. ARC/TOF/ma