Agroalimentare: Zannier, mercato birra artigianale cresce con qualità

Udine, 13 dic - "Il mercato della birra artigianale si espande e trova una risposta di eccellenza nella produzione regionale, che ha saputo cogliere questa opportunità puntando soprattutto sulla qualità". Lo ha detto l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna Stefano Zannier intervenuto oggi nella sede della Camera di Commercio a Udine per la presentazione del quarto ed ultimo volume della collana "Quaderni di agricoltura" dedicato alla birra artigianale made in Friuli Venezia Giulia. "È un settore di nicchia che sta appassionando soprattutto i giovani, sia come consumatori che come produttori - ha detto ancora Zannier -. La birra artigianale riesce così a diventare un prodotto distintivo capace di crearsi un mercato differenziato rispetto alla grande distribuzione". L'università di Udine è stata la prima ad istituire dei corsi sulla produzione di birra anche in considerazione della presenza di alcuni grandi birrifici industriali che hanno contribuito a favorire in Friuli la conoscenza di questo prodotto. "La cultura della birra è un ulteriore elemento di crescita del mercato, anche se le regole della produzione sono differenziate tra mondo agricolo, artigianale e industriale. Questo comporta anche una maggior capacità tecnica e una maggiore conoscenza tecnologica del settore, che è ciò che qualifica i nostri produttori, bravissimi anche nel narrare la storia e l'origine del proprio prodotto. Certo, se la birra fosse inclusa nelle produzioni agricole potrebbe godere di maggiori incentivi" ha concluso l'assessore. Promossa dalla Camera di Commercio di Pordenone Udine e curata da Walter Filiputti, la collana ha in precedenza approfondito e narrato il mondo del vino, il seminativo e l'allevamento, il lattiero-caseario, l'acquacoltura, la silvicoltura e la caccia, quindi l'orticoltura, la frutticoltura e le produzioni di nicchia. Il Quaderno 2022-2023, come ha detto il curatore, vuole mettere in luce il lavoro competente, le conoscenze degli imprenditori del settore regionale. Il numero delle imprese produttrici di birra in Friuli Venezia Giulia sta crescendo sensibilmente, secondo i dati elaborati dal Centro studi della Camera di Commercio di Pordenone-Udine: erano 19 nel 2012 sono 37 nel 2022, con un incremento del 95 per cento in dieci anni e con l'impiego di 170 addetti. Dopo l'introduzione del presidente Cciaa Pn-Ud Giovanni Da Pozzo, e il saluto del sindaco di Udine Pietro Fontanini, oltre all'autore Walter Filiputti è intervenuto il presidente dell'associazione Artigiani Birrai del Friuli Venezia Giulia Severino Garlatti Costa. ARC/SSA/al