Agroalimentare: Zannier, necessarie aggregazioni di filiera

Capriva, 22 mar - "Il Friuli Venezia Giulia ha la fortuna di essere un territorio molto diversificato, ma ciò ha comportato di conseguenza anche una frammentazione degli operatori del settore agroalimentare, con aziende di dimensioni molto piccole". È la riflessione che l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche Stefano Zannier ha portato al dibattito nel corso del convegno "Immagina. Costruiamo il futuro della cooperazione", conferenza programmatica e di organizzazione 2024 di Legacoop Fvg che si è svolto oggi a Villa Russiz di Capriva. I lavori sono stati aperti dalla presidente di Legacoop Fvg Michela Vogrig. "Le dinamiche agroalimentari più complesse sono quelle che riguardano la filiera compresa tra la produzione primaria e il consumatore. È in questo segmento che si riscontra la maggior difficoltà ad aggregare", ha detto Zannier lanciando infine un appello al mondo cooperativo affinché "favorisca le aggregazioni di filiera come ha fatto la Regione al fine di mantenere la sostenibilità economica delle produzioni che in questo modo potrebbero ampliarsi anche oltre i comparti oggi trainanti del vitivinicolo, dei cereali e della frutta". ARC/SSA/pph