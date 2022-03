Agroalimentare: Zannier, rally Piancavallo sarà targato "Io sono Fvg"

Alla manifestazione motoristica sarà promossa l'enogastronomia regionale



Pordenone, 10 mar - "Il rally del Piancavallo sarà uno dei primi appuntamenti di grande richiamo e alta visibilità nello scenario nazionale e internazionale al quale la Regione abbinerà il marchio "Io sono Fvg".



A darne l'annuncio è l'assessore regionale alle politiche agroalimentari del Friuli Venezia Giulia Stefano Zannier. La manifestazione, giunta quest'anno alla sua 35. edizione, si svolgerà il 14 e 15 maggio e consentirà, attraverso le sue tradizionali prove speciali, di valorizzare paesi e borghi delle Dolomiti orientali e della Pedemontana pordenonese. La prestigiosa gara motoristica diventa così anche una vetrina del meglio della produzione agroalimentare del Friuli Venezia Giulia, utilizzando il marchio regionale che ne garantisce l'origine e la sostenibilità.



Nel corso degli anni il Rally Piancavallo, definito come "Un viaggio nel territorio, itinerario alla scoperta dei luoghi e della gente", è diventato un brand sia sportivo sia turistico per il pordenonese, che accanto all'aspetto puramente motoristico abbina anche quello turistico ed enogastronomico.



"Quest'anno, sotto il segno di "Io Sono Friuli Venezia Giulia" - spiega Zannier - saranno diverse le iniziative di promozione dei prodotti tipici e del settore agroalimentare che faranno da corollario alla gara. Si verrà così a creare un connubio tra sport e territorio, una vetrina carica di suggestioni non solo per gli amanti della competizione automobilistica, ma per un più vasto pubblico attirato dalle eccellenze locali, con un indotto economico altamente significativo e stimolante per ulteriori partnership nel prossimo futuro". ARC/AL