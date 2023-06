Agroalimentare: Zannier, sostegno a piccole produzioni locali carne

Nel bando messi a disposizione 90 mila euro per coprire spese sostenute



Pordenone, 23 giu - Le piccole produzioni locali (PPL) a base di carne potranno contare su complessivi 90 mila euro con i quali sostenere parte delle spese di chi opera nel comparto.



Ciò è quanto stabilito in una delibera che la Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier - di concerto con il collega alla Salute Riccardo Riccardi - ha approvato nel corso della seduta odierna.



"Con il bando - spiega l'assessore Zannier - si intende concedere un contributo sia alle imprese PPL in attività che hanno già validato il loro processo produttivo, sia alle eventuali nuove imprese PPL. Le risorse messe a disposizione serviranno a coprire le spese riguardanti il piano di campionamento modulato (costi analisi di laboratorio), gli adeguamenti dei locali per la lavorazione dei prodotti e acquisto attrezzature, gli adeguamenti dei locali di maturazione e vendita nonché l'acquisto di attrezzature (contenitori) per il trasporto".



La cifra stanziata quest'anno, pari a 90 mila euro, va ad aggiungersi a quella già messa a disposizione nel 2022 che ammontava a 60 mila euro. Per questo motivo nel 2023 è stato introdotto un ulteriore criterio di priorità attribuibile alle imprese che non sono beneficiarie del contributo previsto dal bando precedente, approvato con delibera della Giunta regionale 15 luglio 2022. ARC/AL/gg