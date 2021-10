Agroalimentare: Zannier, ulteriori 1,4 mln per riconversione vigneti

Scorsa completamente la graduatoria regionale. Erogati fondi a 55 aziende



Udine, 5 ott - "Dopo una settimana di continui monitoraggi, di telefonate e scambi di pareri e informazioni tra gli uffici regionali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, siamo riusciti ad ottenere le risorse finanziarie per scorrere completamente la graduatoria Ristrutturazione riconversione vigneti 2020/2021".



Lo ha annunciato l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, Stefano Zannier, evidenziando che "rispetto alla dotazione iniziale assegnata al Friuli Venezia Giulia, abbiamo recuperato risorse che altre Regioni non sono state in grado di utilizzare, per 1,4 milioni di euro. Attraverso questa operazione siamo riusciti a pagare ben 55 aziende, per oltre 148 ettari di vigneto, che altrimenti non sarebbero state finanziate".



Zannier ha precisato che "ciò è stato possibile, dato il meccanismo connesso alla tempistica delle fideiussioni, solamente grazie al fatto che queste sono arrivate quasi sempre, anche grazie agli incentivi regionali, con congruo anticipo rispetto alla chiusura dei pagamenti da parte di Agea e all'impegno costante profuso dai tecnici regionali che seguono la materia".



L'assessore ha infine evidenziato che "si tratta di un buon risultato, anche in considerazione del fatto che sono state finanziate tutte le domande inserite nelle rispettive graduatorie anche sulle altre due misure dell'Ocm Promozione e Investimenti".