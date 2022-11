Alluvioni: 400mila euro per coprire polizza a titolari Carta Famiglia

Udine, 19 nov - "Con questo contributo si potrà abbattere notevolmente il costo della sottoscrizione della polizza per preservare immobili e beni in caso di alluvione. Purtroppo il rischio è attuale ed è consigliabile prevenire stipulando una copertura assicurativa. Per questo la Regione incentiva questa pratica, intervenendo nei confronti dei titolari di Carta Famiglia e coprendo fino al 60% della spesa".



Lo ha spiegato l'assessore regionale alla Difesa dell'Ambiente, Fabio Scoccimarro, chiarendo che la delibera approvata dalla Giunta prevede la concessione di contributi per il sollievo dagli oneri per la stipula di polizze contro il rischio alluvioni ai titolari di Carta Famiglia attiva che risiedano in edifici di civile abitazione ubicati in zone classificate F, P2 e P3 in base al piano di gestione rischio alluvioni (Pgra).



Le risorse previste, 400mila euro, sono state stanziate su iniziativa consiliare.