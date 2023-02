Alpini: Fedriga, Udine e Fvg capitale dei valori delle Penne nere

Siglata costituzione del Comitato d'Onore dell'Adunata degli Alpini di Udine 2023 Udine, 9 feb - "L'Adunata nazionale degli Alpini dei prossimi 11-14 maggio sarà certamente un momento di festa, di incontro e di grande visibilità per il territorio ma anche trasmissione di valori, quelli rappresentati dalle Penne nere: spirito di sacrificio, disponibilità per gli altri, senso di comunità. Ed è con orgoglio che Udine e il Friuli Venezia Giulia diventano capitale di questi messaggi che il Corpo degli Alpini continua a portare avanti". Lo ha detto il governatore della Regione, Massimiliano Fedriga, in occasione della firma per la costituzione del Comitato d'onore dell'Adunata degli Alpini di Udine 2023 che dà l'inizio ufficiale alla parte operativa dell'evento. La sigla si è tenuta oggi nella sede della Regione a Udine con gli altri firmatari: il presidente dell'Associazione nazionale degli Alpini (Ana)Sebastiano Favero, il sindaco di Udine Pietro Fontanini e il presidente della sezione Ana di Udine Dante Soravito de Franceschi. Presente all'incontro anche il generale di brigata Matteo Spreafico, Capo di Stato Maggiore del Comando Truppe Alpine. "Si tratta di valori fondamentali per il modello sociale che vogliamo costruire - ha detto Fedriga -, che vogliamo insistano nella società affinché concetti quali l'individualismo, l'indisponibilità verso gli altri, il non senso di appartenenza alla comunità non diventino predominanti". Il governatore ha espresso gratitudine all'Associazione nazionale degli Alpini per l'opportunità offerta al capoluogo friulano, agli organizzatori e al Comune di Udine "che sta svolgendo un lavoro encomiabile". "La Regione si rappresenta in questi valori - ha aggiunto - e contribuirà a fare il possibile affinché l'evento di maggio abbia i riflettori puntati non solo in termini di ricadute promozionali ma perché siamo orgogliosi che il cuore degli alpini nel 2023 parta proprio da Udine". Fedriga ha sottolineato come l'Adunata sia una delle iniziative di maggior visibilità a livello nazionale e "per la nostra regione sarà una grande vetrina che contribuirà a rafforzare l'importante opera di promozione su cui in questi anni abbiamo investito". Il sindaco di Udine ha sottolineato l'importanza dell'evento che la città è pronta ad accogliere e il riconoscimento agli Alpini mentre Soravito ha informato sulla macchina organizzativa che può contare, oltre alle 30 persone della sezione di Udine con l'Adunata alpini 2023 srl costituita per l'occasione, anche su altre 3.000 persone impegnate fino a maggio nell'organizzazione. Favero ha invece evidenziato il senso profondo delle adunate che rappresentano un momento del ricordo e della testimonianza 'per non dimenticare'. Nell'Adunata degli Alpini, tra l'11 e il 14 maggio prossimi, sono attese più di 500 mila presenze. ARC/LP/pph