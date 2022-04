Alpini: Regione, auspicio di massima condivisione istituzione Giornata

Trieste, 19 apr - La penna nera degli Alpini da sempre rappresenta per il Friuli Venezia Giulia un simbolo di speranza e di fiducia. L'auspicio della Giunta è quindi che la proposta di legge regionale per l'istituzione della Giornata della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli alpini trovi la massima condivisione da parte di tutte le componenti del Consiglio regionale. Anche se un provvedimento simile è già stato adottato a livello nazionale, è corretto che il Friuli Venezia Giulia rimarchi in maniera autonoma il profondo rapporto che lega la regione agli Alpini. Le penne nere sono infatti sempre state presenti e hanno dato un contributo inestimabile sia nei momenti drammatici come il terremoto del 1976 e nei momenti di emergenza sia, grazie all'impegno dei volontari dell'Associazione nazionale Alpini, nei piccoli e grandi eventi che quotidianamente vengono organizzati dai Comuni.



È questo in sintesi quanto espresso dall'assessore regionale alle Autonomie locali a margine della riunione della V Commissione consiliare che ha esaminato e approvato la proposta di legge n. 137 "Riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli Alpini", la quale sarà ora sottoposta al vaglio dell'Aula.



L'assessore ha rimarcato, oltre all'apporto dato dall'Ana al sistema sanitario durante la pandemia, la costante presenza dei suoi volontari al fianco dei sindaci di tutto il territorio regionale in caso di eventi metereologici avversi ma anche a supporto dell'attività didattica delle scuole o delle iniziative di beneficenza. ARC/MA/pph