Alpini: Regione, legge condivisa conferma rispetto Fvg per Penne nere

Trieste, 28 apr - L'approvazione a larghissima maggioranza della Proposta di legge per la "Riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli Alpini" è la dimostrazione del grande apprezzamento e della stima che il Friuli Venezia Giulia nutre nei confronti degli Alpini. Le penne nere hanno sempre avuto un ruolo fondamentale nella storia della nostra regione e nel cuore dei suoi cittadini, sia nei momenti di difficoltà sia in quelli di gioia ed è giusto che la Regione le celebri.È questo, in sintesi, il pensiero espresso dall'assessore regionale alle Autonomie locali dopo l'approvazione da parte del Consiglio regionale della Legge regionale che istituzione una giornata dedicata alla celebrazione degli Alpini.L'assessore ha spiegato che l'affetto dei cittadini nei confronti degli Alpini e dell'Ana è manifesto e innegabile, ma allo stesso modo in cui la penna nera ha un valore simbolico enorme per tutti gli Alpini, una legge è il simbolo più importante che una Regione può esprimere. Tributare loro una norma specifica è quindi un onore per il Friuli Venezia Giulia. ARC/MA/gg