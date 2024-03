Alpini: Riccardi, buon lavoro Ermacora, grazie Soravito de Franceschi

Palmanova, 19 mar - "L'augurio di buon lavoro al neo presidente della sezione Ana di Udine, Mauro Ermacora, e la gratitudine per l'impegno profuso a Dante Soravito de Franceschi che ha guidato la sezione per 15 anni. La collaborazione fra sistema di Protezione Civile e Alpini è un grande valore per poter continuare ad operare a favore delle nostre comunità; un binomio che rappresenta un'unica grande famiglia a cui la Regione continuerà ad assicurare il proprio sostegno e che rappresenta un modello di società a cui noi crediamo". Lo ha espresso l'assessore regionale con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, incontrando Mauro Ermacora e Dante Soravito de Franceschi nella sede operativa della Protezione Civile a Palmanova alla presenza delle otto sezioni Ana del Friuli Venezia Giulia (Trieste, Gorizia, Palmanova, Cividale del Friuli, Udine, Pordenone, Gemona del Friuli e Carnica). Un riconoscimento e una gratitudine che Riccardi ha esteso a tutto il corpo degli Alpini "che, assieme al sistema di Protezione civile, rappresenta un esempio di solidarietà, di impegno e di valori che dobbiamo trasferire alle nuove generazioni affinché quest'esperienza non finisca". Riccardi ha salutato con sincera stima Soravito de Franceschi "a cui va il nostro grazie per il costante impegno a servizio della comunità e per le tante sfide affrontate" e ha espresso le congratulazioni ad Ermacora che "saprà portare lo zaino mettendoci il cuore e la passione". ARC/LP/al