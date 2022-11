Alpini: Roberti, Ana Ts esempio patriottismo e senso dovere

L'assessore ha partecipato al concerto per i cento anni di fondazione della locale sezione Ana Trieste, 15 nov - "Il centenario della sezione dell'Associazione nazionale Alpini di Trieste ha un significato profondo indissolubilmente legato alla storia del capoluogo regionale e del Friuli Venezia Giulia. A dare vita alla sezione triestina furono Alpini reduci della Grande Guerra, alla quale avevano preso parte come volontari pur sapendo che in caso di cattura sarebbero stati impiccati come traditori, in quanto sudditi dell'Impero Austro Ungarico. Uomini animati da un profondo patriottismo e senso del dovere, molti dei quali presero parte anche all'impresa fiumana condotta da D'Annunzio, che combatterono per un principio oggi tornato al centro dell'attenzione: l'autodeterminazione dei popoli". Lo ha detto l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti a margine del concerto celebrativo per i cento anni di fondazione della sezione Ana di Trieste, evidenziando che "la guerra in Ucraina, che dopo oltre 70 anni di pace ha di nuovo insanguinato l'Europa, ci ha ricordato il valore dell'identità nazionale e del rispetto della cultura locale. Principi che gli Alpini ben conoscono e che incarnano perfettamente sia nel contesto militare sia in quello della società civile". "Le penne nere, oltre ad avere dimostrato il proprio valore militare, oggi rappresentano, attraverso l'Ana, una risorsa importante al servizio della comunità - ha aggiunto Roberti-. Gli Alpini sono infatti sempre pronti a fornire, con dedizione e spirito di servizio come da tradizione, supporto durante le manifestazioni e le iniziative che vengono organizzate in tutti il nostro territorio. Un ruolo di grande rilevanza per il quale tutta la comunità deve essere orgogliosa e per il quale meritano la nostra riconoscenza". ARC/MA/al