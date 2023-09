Alpini: Zilli, grazie a colonnello Colussi per suo operato in Friuli

L'assessore al passaggio di consegne del comando dell'8° Reggimento della Julia Trieste, 8 set - "Un saluto e un ringraziamento al colonnello Colussi per il suo operato in questo nostro territorio, dove il suo impegno e la sua capacità di dialogo con le istituzioni locali e i cittadini lasciano il segno di una presenza che non sarà dimenticata". Lo ha detto oggi a Venzone l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli a margine della cerimonia con la quale il colonnello David Colussi ha ceduto il comando dell'8° Reggimento Alpini della Brigata Julia al colonnello Lorenzo Rivi. Come ha spiegato l'esponente della Giunta, per il popolo friulano l'orgoglio e l'appartenenza a una storia - in cui i momenti di difficoltà, grazie al lavoro e al sacrificio, si sono trasformati in modelli di crescita sociale ed economica - si declinano anche in un forte legame con gli Alpini, i cui valori sono stati ben testimoniati dal periodo di comando del colonello Colussi a Venzone. "Le emozioni della giornata di oggi - ha sottolineato l'assessore - si sommano a quelle dello scorso sabato, in cui a una donna straordinaria come Paola Del Din, simbolo di coraggio e di amore per la libertà, è stata conferita la nomina di Alpina ad honorem. Un altro esempio di come le nostre comunità vivano e interpretino il rapporto con il corpo militare delle Penne Nere, quale parte integrante del Friuli. Infine, Zilli ha rivolto al nuovo comandante, il colonnello Rivi, i migliori auguri per l'incarico ribadendo la massima disponibilità della Regione a ogni forma di collaborazione che rinnovi e rinsaldi il sentimento che unisce gli Alpini al Friuli Venezia Giulia. ARC/GG/ma