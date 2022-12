Alta formazione: Roberti, raddoppiati stanziamenti a diritto studio

L'assessore all'inaugurazione dell'anno accademico 2022-23 della Fondazione Rui Trieste, 3 dic - "La Regione in questi ultimi tre anni ha fatto del diritto allo studio una priorità raddoppiando le risorse stanziate. Una testimonianza oggettiva di come l'Amministrazione creda nel valore dello studio e della ricerca quali elementi primari per aumentare la competitività del nostro territorio". Lo ha detto oggi a Trieste l'assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, in rappresentanza del governatore Massimiliano Fedriga durante la conferenza inaugurale dell'anno accademico 2022-23 della Fondazione Rui (Residenza universitarie internazionali). Come ha spiegato l'esponente della Giunta, l'impegno in termini economici della Regione è motivato dal fatto che "i temi del merito e dell'innovazione sono centrali nei programmi dell'Amministrazione, per il semplice fatto che questo valore si declina nelle qualità delle attività produttive del Friuli Venezia Giulia e nell'attrattività del territorio per gli investimenti esteri, che non a caso negli ultimi anni ha portato all'insediamento di importanti aziende in particolare nell'area triestina". L'assessore ha poi ringraziato la Fondazione per l'attività svolta, a beneficio della crescita di giovani "istruiti ad avere una forma mentale proiettata al miglioramento delle proprie competenze e alla formazione continua". "E' questo - ha concluso - l'approccio migliore con cui intraprendere le sfide di un futuro che, come ci hanno insegnato l'emergenza pandemica e il confitto in Ucraina, ci impone di essere sempre preparati a dover affrontare le diverse condizioni di imprevedibilità che possono ostacolare lo sviluppo economico e sociale, oltre che la vita quotidiana delle persone". ARC/GG