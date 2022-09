Alzheimer: l'impegno della Regione per la Giornata mondiale

Trieste, 2 set - La vicinanza e l'appoggio della Regione Friuli Venezia Giulia alle iniziative dell'associazione De Banfield Onlus di Trieste in occasione del mese mondiale dell'Alzheimer non è soltanto simbolica, con la concessione del patrocinio e l'illuminazione di viola (il colore della sensibilizzazione rispetto alla malattia) del palazzo del Consiglio regionale, ma punta a sviluppare concretamente una nuova cultura dell'assistenza alle persone malate e del supporto a chi di loro si prende cura.È, in sintesi, quanto sostenuto dall'assessore regionale al Patrimonio intervenuto questa mattina alla presentazione del programma di iniziative messe in campo dall'associazione De Banfield in occasione del mese mondiale dell'Alzheimer e della giornata mondiale della malattia, celebrata il 21 settembre.Una nuova cultura dell'assistenza, ha aggiunto l'esponente dell'Esecutivo regionale, che punti sempre di più a rafforzare il binomio assistenza-domicilio. Nella gestione delle demenze diventa fondamentale che il paziente possa rimanere il più possibile nella propria abitazione e nel proprio ambiente. Nel contesto domestico e familiare si è visto come le cure negli anziani colpiti da Alzheimer o altre forme di demenza, diano anche risultati più efficaci.E rispetto all'assistenza familiare a domicilio è davvero cruciale la figura del caregiver, che è fondamentale per consentire all'anziano malato di essere seguito nel contesto delle proprie abitudini.In una città come Trieste e in una regione come il Friuli Venezia Giulia, dove la presenza di popolazione anziana mostra uno tra gli indici più elevati a livello nazionale, è un impegno della Regione, ha sottolineato l'esponente della Giunta, puntare sempre di più sullo sviluppo di politiche dell'assistenza basate non solo sul rapporto ospedale-territorio, ma anche su un sistema di cure a domicilio sempre più adeguate. Ed è per questo, ha assicurato l'assessore, che le attività e le iniziative dell'associazione De Banfield (da oltre trent'anni si occupa di assistere e supportare le famiglie dei malati di Alzheimer sul territorio) continueranno ad avere la Regione al proprio fianco.Molte sono le iniziative che l'associazione - con la collaborazione oltre che della Regione anche del Comune, di Trieste Trasporti, dell'Asugi, del Comune di Muggia, di Fipe Confcommercio, dell'Unione regionale economica slovena (Slovensko De?elno Gospodarsko Zdru?enje) - ha messo in campo per l'intero mese di settembre. Nella giornata mondiale dell'Alzheimer del 21 settembre, tra le altre occasioni di sensibilizzazione a cui la Regione ha dato il proprio contributo, è prevista all'interno dell'attivazione del Bus Viola (un mezzo di Trieste Trasporti dipinto di viola che girà la città per l'intero mese) l'iniziativa "E se perdi il bus dei ricordi?".L'evento prevede tre corse speciali del mezzo alla scoperta di Trieste e di come può essere la quotidianità di una persona con demenza e dei suoi familiari nella vita quotidiana della città. Grazie ad alcuni percorsi sarà possibile scoprire assieme come convivere con la demenza e in particolare come può evolversi la relazione tra una madre e una figlia che la accudisce. Lo scopo è sensibilizzare la comunità su cosa significa convivere con l'Alzheimer o un'altra forma di demenza anche in maniera leggera e divertente riscoprendo anche i legami tra i luoghi e i ricordi. ARC/LIS/ma