Ambiente: Cal approva Piano della qualità dell'aria Fvg

Udine, 23 mag - Procede l'iter di approvazione del Piano regionale della qualità dell'aria e del Rapporto ambientale. Dopo l'approvazione preliminare da parte della Giunta regionale, oggi il documento è stato sottoposto all'attenzione del Consiglio delle Autonomie locali (Cal) che ha espresso parere favorevole unanime.



Il Piano, redatto da tecnici ed esperti regionali, restituisce una relazione dello stato dell'aria nel territorio del Friuli Venezia Giulia sostanzialmente buona e priva di particolari criticità, come illustrato dall'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile.



Rispetto ai principali inquinanti, vale a dire le polveri sottili PM10, alcuni sforamenti sono stati registrati nella zona occidentale del pordenonese legati soprattutto all'influenza della Pianura padana. Il resto della regione presenta una situazione nella norma. Come ha evidenziato l'assessore, la chiusura della Ferriera di Servola ha rappresentato un forte elemento di miglioramento rispetto ad una situazione considerata molto critica seppur circostanziata ad una particolare area di Trieste.



Il piano sarà attuato nel tempo mediante 15 azioni attuative, progettate secondo criteri scientifici innovativi basati su analisi modellistiche costi/benefici riconosciute a livello nazionale dal Sistema nazionale protezione ambiente (Snpa). A conferma della qualità delle analisi, i risultati ottenuti sono in linea con le azioni dei nuovi piani di qualità dell'aria delle altre regioni italiane (per ora si sono dotate di un piano solo Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna).



Gli ambiti di intervento delle azioni attuative sono agricoltura, industria (dove è già prevista l'installazione di centraline di misura nei consorzi industriali regionali), combustione a legna, attività portuali, traffico veicolare e riscaldamento domestico. Il Piano sarà inoltre coordinato ai contenuti del progetto Prepair (2017-2024) che vede impegnato anche il Friuli Venezia Giulia per il miglioramento della qualità dell'aria del bacino del Po. L'attuazione del Piano, che ora sarà oggetto di consultazione pubblica, sarà garantita anche attraverso la costituzione di un tavolo permanente composto da Regione, Arpa e rappresentanti della comunità scientifica. ARC/SSA/pph