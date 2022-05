Ambiente: confronto Regione/Comune Ts su Barcola e parco fotovoltaico

Trieste, 17 mag - Temi ambientali, energetici e turistici sono stati al centro dell'incontro odierno tra l'Assessore regionale alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile del Friuli Venezia Giulia e il sindaco di Trieste.



Come ha spiegato l'assessore, dopo aver affrontato l'argomento dell'aumento della raccolta differenziata e fatto un veloce punto sull'avanzamento dell'iter per la bonifica e la riqualificazione del terrapieno di Barcola, l'agenda ha riguardato due aspetti fondamentali per rendere Trieste ancora più sostenibile e attrattiva.



In chiave turistica e ricreativa è stata condivisa l'opportunità di avviare un confronto e reperire i fondi necessari in assestamento per ridisegnare la linea di costa e il lungomare di Barcola.



In relazione alle politiche energetiche, l'assessore ha proposto di sviluppare una comunità energetica a Trieste e con il sindaco il ragionamento si è focalizzato sull'idea di un parco fotovoltaico nella cava Facannoni.



Come hanno concordato l'assessore e il sindaco, l'estensione dell'area e la costante esposizione al sole rendono perfetto il sito per l'installazione di pannelli fotovoltaici che alimentino - per esempio - tutti gli edifici comunali, creando così un risparmio per l'ente e i cittadini.



Come ha concluso l'esponente della Giunta regionale, a seguito del proficuo incontro politico e tecnico che si è tenuto oggi, gli uffici della Regione e quelli del Comune collaboreranno per pianificare e porre le basi di questi importati progetti legati allo sviluppo di Trieste al fine di proiettare la città nel futuro. ARC/COM/gg