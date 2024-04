Ambiente: definite nuove linee guida per attività sorveglianza

Trieste, 19 apr - Nell'ambito della riorganizzazione delle attività di sorveglianza ambientale avviata dalla Direzione ambiente della Regione, sono state definite le nuove linee guida inerenti ai controlli in un'ottica di standardizzazione e semplificazione dei processi di vigilanza. Lo ha comunicato l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, spiegando che l'attività riorganizzativa è stata svolta in sinergia con Arpa Fvg, Corpo forestale regionale e altre Amministrazioni competenti in materia.Entrando nel dettaglio, l'apparato dedicato alla sorveglianza ambientale è stato rimodulato tramite la costituzione di una struttura definita "Coordinamento tecnico per la sorveglianza ambientale" (Ctsa), successivamente affiancata da un "Team di riprogettazione" (Tdr) costituito da personale afferente a ciascun servizio. Tra gli obiettivi del Ctsa figura l'individuazione dei criteri per la programmazione dei controlli basati sul rischio e orientati al riconoscimento di parametri tra cui la tipologia di attività, la sensibilità territoriale e la modalità di gestione.Dalle nuove linee guida emergono due componenti principali, ovvero da un lato il coordinamento nell'attività di sorveglianza ambientale da parte della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, dall'altro la crescente esigenza di fare rete con gli organismi deputati all'attività di vigilanza.Come ha rilevato ancora l'assessore regionale, per garantire sempre maggiori livelli di tutela dell'ambiente il Ctsa sta continuando a sviluppare nuovi metodi e procedure da integrare nei processi amministrativi, al fine di ottimizzare la gestione del ciclo regolatore. Tutto ciò senza tralasciare gli aspetti legati alla semplificazione delle procedure e alla collaborazione con i portatori di interesse. ARC/PAU/gg